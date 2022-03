Stefano e Belen insieme a Courmayeur con le fedi al dito: è ritorno di fiamma?

Non c'è due senza tre? È quanto si stanno probabilmente chiedendo (e auspicando) i fan della coppia composta da Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Ufficialmente lasciatisi per la seconda volta tempo fa, sono stati paparazzati da Chi in un evidente riavvicinamento a Courmayeur.

La showgirl argentina era lì per lavoro, impegnata in alcuni servizi fotografici coi fratelli Cecilia e Jeremias. E l'ex marito l'ha raggiunta, per godere ciascuno della compagnia dell'altro. Secondo quanto riportato dal settimanale di gossip, la coppia si sarebbe anche rifugiata in una romantica baita.

“Li ritroviamo insieme per l'ennesimo fine settimana. E senza figli”, scrive Chi, che giunge subito alle conclusioni: “Dunque, che si vedono a fare se non per amore?”. E se in pubblico pare i due non si siano scambiati baci (sebbene le foto mostrano una complicità e una gioia da veri innamorati), le foto immortalano un particolare interessante: entrambi sfoggiano di nuovo le loro fedi.

Stefano De Martino, in una recente intervista rilasciata al settimanale Gente, aveva smentito i due potessero tornare di nuovo insieme: "Non c'è alcun ritorno di fiamma, altrimenti non avrei problemi ad ammetterlo". Eppure...