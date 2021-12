Serena Rossi e Maradona: "Mi figlio si chiama Diego, ma tifa Juve"

Serena Rossi è tornata, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, a parlare della sua amata Napoli.

In particolare si è soffermata sul suo rapporto con Maradona e sul fatto che il figlio che ha avuto con Davide Devenuto (altra vecchia conoscenza di Un Posto al Sole) si chiama Diego.

"Perché si chiama Diego? - spiega la cantante e attrice partenopea - Il papà ha nome e cognome che iniziano con la D e ci piaceva questa cosa. Diego sembra uno simpatico, con la cazzimma, sveglio".

Eppure "Davide e Diego tifano Juventus", spiega Serena Rossi. Di Maradona hanno a casa una foto, sul frigo. È "in bianco e nero, con gli occhi chiusi e la palla sulla testa, mentre si allena. Quella foto c’è perché quando è morto Maradona ero a Roma e non ho potuto partecipare al lutto collettivo della mia città. Così la domenica dopo mi sono alzata, ho preparato il ragù in suo onore e ho appeso la foto. Certe cose le puoi capire solo se sei di Napoli. Come per Pino Daniele".

Un passaggio dell'intervista riguarda Paolo Sorrentino, tornato nelle sale con quel "È stata la mano di Dio" da molti ritenuto un capolavoro. "Con i suoi attori, a Venezia, si è seduto vicino al mio tavolo – ha raccontato ancora Serena Rossi – La mia agente suggerisce di mandarlo a salutare, ma mi vergognavo. Infine mi avvicino: sono la madrina, vi do ufficialmente il benvenuto. E lui: ma quindi giri i tavoli tipo ai matrimoni? Sì, dopo ti porto i confetti! Tutti a ridere".