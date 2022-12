Chiara Nasti, pupazzo da oltre 600 euro per il figlio: bufera sui social

Una nuova polemica investe Chiara Nasti. La nota influencer ha mostrato, in una storia, quello che sarebbe il gioco preferito del figlio Thiago: un peluches a forma di orsetto. Non però un pupazzo qualsiasi, bensì un gioco brandizzato da Fendi.

"A Thiago questo pupazzo piace tantissimo" ha scritto nella didascalia. Il pupazzo in questione, stando al sito ufficiale, costa ben 620 euro. L'immagine è diventata subito virale e in tanti si sono scagliati contro la Nasti che, al momento, non ha replicato.