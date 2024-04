La Kim Kardashian del Vesuvio si sposa: Floriana super sexy in abito nuziale

Matrimonio con abito sartoriale - e diciamocelo, non poteva essere altrimenti - per Floriana Messina, secondo molti la "Kim Kardashian del Vesuvio".

Ne mostra degli esempi (non il suo, sarà una sorpresa), in alcune foto sexy postate su Instagram, alle quali affianca la spiegazione: "Ho pensato e ripensato prima di decidere quale abito indossare per il mio matrimonio - scrive - Partendo dal presupposto che ne ho sempre desiderati tre. Non è stato facile perché si sa quel giorno ognuno di noi vuole essere speciale e impeccabile e chi mi conosce sa che io sono maniacale forse anche troppo. Avrei potuto scegliere degli abiti confezionati ma sapete che io non mi accontento mai anzi mi piace dare un tocco della mia personalità ad ogni cosa".

Resa famosa dalla partecipazione al Grande Fratello 12, 700followers su Instagram, Floriana si guadagnò un servizio hot nella rubrica 'Chicche di gossip' sul noto settimanale Chi, conquistando ancor di più il cuore dei supporter del Napoli: nata a Potenza, infatti, Floriana è una tifosa doc del Napoli.