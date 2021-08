La dedica di Nino D'Angelo alla moglie: "Sei tutto quello che volevo e che voglio"

"Tutto quello che volevo e che voglio". Inizia così la dedica di Nino Angelo sui social per la moglie Annamaria, in occasione del compleanno della donna.

L'artista napoletano ha poi espresso tutto il suo amore per la moglie con dei versi molto toccanti: "Buon compleanno amore mio Amore che incanti la mia esistenza e cacci via i pensieri bui che attaccano la paura al respiro e mi rubano il tempo di amare ogni cosa che tu sei. Il tuo lamento è il mio dolore, la tua gioia è la mia contentezza e tutto cio’ che ti distrae mi confonde di gelosia. Sorprenderti e vedere impazzire i tuoi occhi di me è il punto più alto che tocca il cuore. Aspettare il tuo risveglio è l’attesa più dolce di ogni giornata, perché le mie mani aspettano le tue mani per continuare tutto quello che abbiamo cominciato. Il saperti felice è l’unica ragione che da veramente senso a tutto quello che deve ancora venire. Con te che sei radice di ogni emozione voglio combattere i pugni dell’invidia e abbracciare la gente di ogni colore, con te voglio vincere le solitudini e le malattie che ci aspettano dietro ai giorni che vivremo più stanchi e senza più paura di morire per te voglio essere vivo, per darti ancora la mia vita".