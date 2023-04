Nancy Coppola. "rissa" social con Emiliana Cantone: "Devi squagliare"

Volerebbero stracci sui social tra Nancy Coppola ed Emiliana Cantone. Le due neomelodiche hanno avuto uno "scontro" a suon di post, anche se nessuna delle due ha mai nominato l'altra. Tutto sarebbe nato da una storia della Cantone che avrebbe criticato la collega per essere andata ad esibirsi mentre il figlio era ricoverato in ospedale.

“Da quando sono mamma non riesco a pensare solo alla carriera. Quando mia figlia ha bisogno di me, tutto il mondo può aspettare. Il lavoro, il successo i soldi”, ha detto la Cantone. Le sue parole non sono passate inosservate e dopo qualche ora, via Instagram, è arrivata la risposta di Nancy.

"Avevo contratti da rispettare. Una professionista fa così. Ho scritto un post per sfogarmi e dopo due ore la ‘signora’ pubblica una storia che mi è stata girata perché non la seguo. Per pulire la tua faccia da santarellina, volevi sporcare la mia facendo intendere che non sono una brava mamma. Questo è quello che fanno le professioniste. Forse tu non sei abituata. Ti ho sempre stimato, per il resto devi squagliare. Non entrare nel mio priato. I miei figli non si toccano. Ti mangio viva“, ha tuonato la Coppola.