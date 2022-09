Morte Regina Elisabetta, i dubbi di "Filippo" di Upas su Carlo

"Non c’è bisogno di un mio post sulla regina Elisabetta, ma una piccola riflessione pubblica me la permetto anche io". Così Michelangelo Tommaso, il Filippo di Upas, non è riuscito a resistere a pubblicare sui social una riflessione a proposito del tema del giorno – la morte della Regina Elisabetta – e certamente di diversi giorni a venire.

La domanda che l'attore si pone è: "Riuscirà Carlo III a mantenere intatti il carisma e il fascino indiscutibile che la famiglia reale ha sempre esercitato su tutti, monarchici o ferventi repubblicani che siano? Sarà in grado di mantenere salda la Corona?".

Il dubbio di Tommaso è che possa finire "anche questa pagina della storia del Regno Unito", la monarchia.

"Noi italiani abbiamo ben altro di cui occuparci – è consapevole l'attore – ma indubbiamente ieri si è chiuso un capitolo cruciale della storia del ventesimo (e un po’ anche ventunesimo) secolo".