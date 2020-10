Dries e Kat, una storia lunga 16 anni

Katrin Kerkhofs e Dries Mertens, insieme da sempre. Il Ciro degli azzurri non è stato sempre un letale attaccante famoso in tutto il mondo, e la fidanzata non è sempre stata una popolare conduttrice televisiva in Belgio. I due sono cresciuti insieme, lavorando sul loro successo anno dopo anno. Fino ad oggi, col loro rapporto saldo come non mai dopo che qualche anno fa aveva vissuto un momento un po' turbolento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le loro foto degli inizi, in cui sembrano davvero due ragazzini, danno la misura di quanto tempo abbiano trascorso insieme: indiscutibilmente, una delle più belle coppie del mondo dello sport e dello spettacolo. Ieri, 15 ottobre 2020, è stato il loro sedicesimo anniversario di fidanzamento.