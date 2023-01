Compleanno speciale per Marta Fascina: "Non c’è festeggiamento migliore di quello con la persona che ami"

Compleanno speciale per Marta Fascina, che ha compiuto in questi giorni 33 anni. La deputata di origini napoletane ha pubblicato un post sui social in cui festeggia assieme al compagno Silvio Berlusconi.

"Non c’è festeggiamento migliore di quello trascorso con la persona che ami. Grazie a chi oggi ha voluto dedicarmi un pensiero per il mio compleanno", scrive Marta Fascina su Instagram.