Modi creativi di fare la quarantena: influencer si fa fare un busto e vende il seno all'asta

L'esilarante Pam Outsider rinchiusa in casa con uno scultore di prestigio, si regala un Busto. Ed è subito asta sui social per averlo. La popolare icona del web che in molti ricordano accostata a Pamela Anderson essendone stata la sosia italiana più conosciuta della tv, oggi si è fatta la sua prima lunga giornata a casa e per la gioia dei suoi followers si è fatta realizzare un Busto dal maestro Valerio Pesce. L'evento è avvenuto live e il seno della Pam in versione ceramica è già richiestissimo tanto da aver indotto la dj influencer a fare un'asta.

Gallery