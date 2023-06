Gelo tra Emma e De Martino alla festa del Napoli: lei lo evita e scappa

Gelo, ieri sera, tra Stefano De Martino ed Emma. I due ex fidanzati - ex concorrenti di Amici - si sono ritrovati sul palco della festa del Napoli andata in onda su Rai 2, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona. La cantante era tra gli ospiti, ma a differenza dei colleghi che si sono esibiti prima e dopo di lei - tra cui Nino D'Angelo, Clementino, Gigi D'Alessio, Stash - non ha avuto nessuna interazione con il conduttore.

De Martino l'ha presentata, lei ha cantato "Napule è" di Pino Daniele e appena finito l'esibizione è andata subito via, neanche il tempo di salutarsi. Emma è letteralmente fuggita quando il conduttore ha detto il suo nome al microfono, raggiungendola al centro del palco. "Grazie, grazie! Forza Napoli sempre" ha gridato la cantante subito dopo la canzone - mentre Stefano rientrava in scena - per poi andarsene. Tra loro nessuna parola, nessuno contatto, il gelo più totale.

"Dovete sapere che ad Emma la cittadinanza onoraria di Napoli gliel'ha data direttamente Pino Daniele, che starà sicuramente festeggiando con noi" ha detto Stefano De Martino dopo la performance dell'ex fidanzata. Il gelo è subito diventato oggetto di dibattito sui social. "Emma che saluta tutta Napoli, ma quando Stefano De Martino dice 'Emmaaaaaa' lei se n'era già andata. Che regina" si legge su Twitter tra i tanti commenti, e ancora: "Lei neanche lo guarda e se ne va".