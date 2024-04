Chiara Nasti: “Le bocce grosse sono belle. Non vedo l’ora di rifarle”

Chiara Nasti, nota influencer e moglie dell’attaccante della Lazio Mattia Zaccagni, nel rispondere ad alcune domande dei suoi followers su Instagram ha parlato di chirugia estetica. In primis ha svelato i due possibili nomi della bimba che sta per nascere: "Sicuramente si chiamerà Dea o Sole. Quando dovrebbe nascere? A luglio, non vedo l'ora".

Ma, come detto, c'è anche un altro "sogno" rivelato dalla Nasti: "Perché per quanto mi riguarda le bocce grosse sono belle. De gustibus, non vedo l'ora di rifarle nuovamente", ha detto a chi le ha chiesto perché si è rifatta.