Chiara Nasti si sfoga sui social: "Pensavo fosse più semplice fare la mamma"

Chiara Nasti a neanche un mese dalla nascita del suo primogenito, Thiago, inizia a rendersi conto di quanto sia difficile essere mamma. L'influencer napoletana, infatti, si è sfogata sui social con i suoi followers. Su Instagram "lady Zaccagni" ha detto: "Pensavo fosse più semplice avere un figlio. Non faccio nulla in questo momento, mi occupo di lui al 100% poi l'allattamento mi stanca tantissimo. Quando sono sola con un bimbo così piccolo non si può davvero fare nulla, devi solo occuparti di lui".