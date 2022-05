Chiara Nasti si difende dalle critiche: "Sfigata, io posso assumere 100 tate"

Chiara Nasti torna a far parlare di sé dopo un "battibecco" social con una follower. L'influencer napoletana è stata duramente criticata dopo aver scelto di rivelare il sesso del primogenito prendendo in affitto lo Stadio Olimpico di Roma. Dopo le critiche, l’ex concorrente de l'Isola dei Famosi ha risposto: “Disprezzare perché non potete avere lo stesso vi rende così piccoli che neanche potete immaginare”.

Ma non è tutto. Nel rispondere ad alcuni commenti sembra che la Nasti abbia perso il controllo della situazione. Una follower, in riferimento al fatto che sta per avere un bambino, ha scritto: "Le serate le devi scordare almeno per 10 anni. Fai la mamma shh”. La risposta è stata più che piccata, con l'influencer che sembra sia andata su tutte le furie: “Ad una sfigata del genere che ti scrive questa cosa con antipatia, la mia risposta è ovvio che dev’essere: ‘Tu forse te le devi scordare, ma io posso assumere 100 tate‘.

Le parole della Nasti hanno subito fatto il giro del web, raccogliendo ulteriori critiche.