Barbara D'Urso in costume da bagno sbalordisce i suoi fan

Passano gli anni, ma non per lei. Barbara D'Urso, in vacanza, come è oramai tradizione sfoggia un fisico da urlo che non smette di sbalordire i suoi fan su Instagram.

"Ti ammiro perché te ne freghi dei commenti...una coetanea", scrive un'ammiratrice a proposito di quei pochi che criticano la conduttrice tv. In realtà la maggior parte dei commenti è entusiastica, tutti pieni di complimenti per "Carmelita" e i suoi 64 anni.