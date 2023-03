Barbara D'Urso, sfuriata contro un paparazzo: che cosa è successo

Barbara D'Urso ha rivolto, nel corso di Pomeriggio 5, aspre critiche al paparazzo che le ha scattato delle foto in un parco mentre era insieme ai figli.

"Tu lo sai che io ho sempre difeso i paparazzi - ha detto ad Alex Fiumara, paparazzo presente in studio - amo ogni paparazzo, penso che sia un lavoro difficile e vi stimo davvero tanto. Oggi però non è giornata perché c’è uno di voi che non si è comportato bene con me. Mi ha fatto delle foto, io ero nascosta in mezzo alla gente con i miei figli. Io sono andata da lui e l’ho pregato, gli ho proprio detto ‘ti scongiuro, ti prego, queste fotografie tienile per te’. Perché noi siamo molto basso profilo, non sono di quelle che fanno le foto con le nuore incinte, con le figlie incinte. Quindi gli ho chiesto questo favore. Lui mi ha giurato sulla sua vita che quelle foto non sarebbero uscite".

Non è andata così.

"Ok, non c’è nulla di grave - ha poi spiegato a proposito di Chi, il settimanale che le ha pubblicate - Alfonso Signorini le ha pubblicate e ha fatto bene, lui fa benissimo il suo lavoro. Anzi, devo dire che ha scritto delle cose molto carine e per questo lo ringrazio. Però il tuo collega io me lo ricordo com’è. Cucciolotto, se giuri su di te dovresti mantenere la promessa. Ecco ora sapete perché non è giornata”.

La nota conduttrice non ama mostrarsi coi figli, persone che hanno costruito carriere che nulla hanno a che vedere col mondo dello spettacolo (uno è medico e l'altro fotografo): "Io non amo parlare dei miei figli - aveva spiegato intervistata da Silvia Toffanin - e loro non amano che io parli di loro, ma la loro non è una presa di distanza. Mi dicono 'noi rispettiamo il tuo lavoro, tu rispetta il nostro'. Hanno fatto molti sacrifici per arrivare dove sono, non vogliono che si sappia che lavoro fanno. Perché non vogliono che si pensi che l'ho aiutati io".