Baby shower allo stadio, Chiara Nasti: "Non è stata una cafonata. Disprezzate solo perchè non potete farlo"

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno annunciato il sesso del loro primo figlio allo stadio Olimpico. Hanno radunato mercoledì 18 maggio amici e parenti per lo speciale gender reveal party, in cui si svela il sesso del nascituro, scatenando molte polemiche.

E' proprio l'influencer napoletana, incinta di un maschietto, a respingere le accuse di "cafonata" che si stanno moltiplicando in queste ore sui social: “La verità è che non avete mai visto una cosa simile! Disprezzate solo perché non potete avere lo stesso! Perché noi, non solo abbiamo vissuto un momento super emozionante e speciale, ma siamo stati così originali che probabilmente a certa gente non scende giù”.

Nessun commento al momento invece dell'attaccante della Lazio Zaccagni.