Fuoco e fiamme in diretta tv: il corteggiatore napoletano affronta un rivale a Uomini e Donne

Fuoco e fiamme nelle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda su Canale 5, condotto da Maria De Filippi. Secondo quanto riportato dal sito specializzato Il Vicolo delle News, si sarebbe verificato un duro scontro tra il corteggiatore Simone e il corteggiatore napoletano Armando Incarnato (da anni presente nel programma). Tutto nasce da un piccante aneddoto raccontato dal napoletano, che avrebbe riferito di aver sentito una telefonata tra Paolo (corteggiatore di Gemma) e il figlio, nella quale Paolo ammetteva di essere in tv solo per visibilità.

A quel punto il diretto interessato prova a giustificarsi, nella discussione s'intromette Simone - che non ha mai nascosto l'antipatia nei confronti di Armando. Tra il napoletano e Simone si innesca una dura battaglia verbale che per poco non scade nell'aggressione fisica: a evitare la violenza ci pensa Maria De Filippi e altri presenti in studio, che fermano i due.