Ottant'anni suonati, si è arrampicato sul traliccio del palco nel bel mezzo del suo stesso concerto, a Pomigliano d'Arco, diventando protagonista di un video diventato in poche ore virale.

È l'estate di Al Bano, voce storica della musica leggera nazionale.

“Sta destando curiosità la mia scelta di salire sul traliccio accanto al palco durante uno degli ultimi concerti – ha spiegato in questi giorni a proposito dell'episodio di Pomigliano – ma questa per me è una cosa normalissima che faccio da sempre". Scherza così, come fosse una cosa semplicissima.

Le cronache dei suoi concerti effettivamente riportano performance di questo tipo, simpaticamente assimilate sui social agli stage diving di Eddie Vedder negli anni Novanta.

Per me – spiega ancora il cantante – è solo un modo per dire che sto bene e che oltre alla mia voce voglio esprimere con tutto me stesso la felicità di essere sul palco. Gli antichi romani dicevano mens sana in corpore sano, mente sana in corpo sano, e io cerco di curare anche questi aspetti".