Il dramma di Aka7even: "Da piccolo sono stato in coma"

Il napoletano Aka 7even (nome d'arte di Luca Marzano) arrivato terzo classificato ad “Amici 20” è stato ospite di Silvia Toffanin a “Verisismo” ed ha raccontato una triste pagina del suo passato. Quando aveva solo 7 anni, infatti, è andato in coma per una grave encefalite. "I medici non mi avevano dato alcuna speranza, ma mia madre era convinta che mi sarei svegliato e alla fine è successo. Mio fratello mi faceva ascoltare lui che cantava e questo mi faceva piangere: i medici non riuscivano a spiegarsi il perché", ha raccontato il giovane.

Come nasce il nome "Aka7even"

Tale esperienza ha detrminato anche la "nascita" del suo nome d'arte: "Mi chiamo Aka 7 perché sono i 7 giorni che sono rimasto in coma quando avevo 7 anni. Uscito dal coma ho iniziato a fare musica quotidianamente, avevo un approccio diverso. Ho studiato pianoforte, batteria, ho capito che dovevo vivere di questo. Dopo cinque anni ho iniziato a scrivere, alla fine ho intrapreso questo percorso e sono arrivato ad Amici”.

Chi è "Aka7even"

Nato a Vico Equense (NA), Luca in arte Aka7even, vive con la sua famiglia in provincia di Napoli. È il più piccolo di cinque figli. Molto loquace, cerca sempre di attaccare bottone e si arrabbia se non riesce a ottenere quello che vuole o se viene sottovalutato. La passione per la musica gli è stata trasmessa fin dalla tenera età dal papà che era un disc-jockey.

È un cantautore e crede così tanto nel suo progetto musicale da lasciare la scuola per dedicarsi quotidianamente alla musica. Durante le sue giornate scrive, canta e produce: ha circa 30 inediti pronti. Si definisce un artista “stiloso, unico, black, variabile”.