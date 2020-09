Ritorno a scuola: ecco quali mascherine dovranno essere utilizzate

La notizia dovrebbe essere ufficializzata in queste ore: ai fini della prevenzione anti-Covid sarà la mascherina di tipo chirurgico che gli alunni dovranno indossare a scuola e non quella "sociale" o di comunità, fatta di stoffa.

Si fa sempre più strada, inoltre, la possibilità che i docenti debbano portare una mascherina trasparente, idonea alla lettura labiale. Il prototipo è stato realizzato da un'azienda padovana, la ‘Under Shield’ di Fontaniva, che lo ha progettato in collaborazione con l’Istituto per sordi Magarotto di Padova e Roma.

La mascherina trasparente, di cui ha già iniziato a vedersi qualche esemplare anche a Napoli, come documentato da NapoliToday, facilita il dialogo e la comprensione. Consente infatti di vedere il volto dell'interlocutore e di seguire il movimento delle labbra ed è sicuramente indispensabile nel caso di problemi d'udito che costringono alla lettura labiale.

Per la maggior parte degli esperti, la mascherina chirurgica nelle scuole appare più idonea soprattutto perché, essendo "usa e getta", non dà problemi legati alla disinfezione ai fini del riutilizzo. Ovviamente, per una prevenzione efficace, dovrà essere indossata correttamente e non portata al collo come sciarpa, all'orecchio come singolare monile, in testa come iprobabile fermacapelli o, peggio, sotto il naso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ti potrebbe interessare anche