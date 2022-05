Come diventare impreditrici: dalla Camera di commercio di Napoli un corso gratuito

Per 8 giorni, il tra l’8 e il 29 giugno 2022, il Comitato per l'Imprenditoria Femminile della Camera di commercio di Napoli, presieduta da Ciro Fiola, organizza e promuove un percorso formativo rivolto alle donne aspiranti imprenditrici, prestando grande attenzionealle donne vittime di violenza economica che vogliono rendersi autonome attraverso il proprio lavoro; alle donne “fragili, in qualità di ex detenute, che vogliono reinserirsi nella società anche mediante una attività imprenditoriale; alle straniere che necessitano di supporto formativo della cultura imprenditoriale italiana.

Come partecipare

Il corso, che si svolgerà non in presenza ma mediante collegamento Web, è totalmente gratuito per le partecipanti e si rivolge al mondo dell’avviamento di impresa di prossimità ovvero piccoli commercianti, professionisti e agenti di commercio, e all’avvio di microimprese a conduzione femminile.Per partecipare è necessario registrarsi attraverso sito della CCIAA, entro il 30 maggio 2022, compilando il modulo di registrazione on-line sul link dedicato.

“Il comitato realizza azioni mirate a sostegno di questa importante categoria - spiega l'imprenditrice Stefania Brancaccio, presidente C.I.F. Napoli - finalizzata ad assicurare le conoscenze che siano di facile comprensione e pratica applicazione all’avvio di un’impresa". Nello specifico si tratta di un corso di “informazione e formazione” dal titolo Imprenditrici 8.0, che ribadisce la centralità della cultura d’impresa che si accompagna anche mediante scelte di strumenti finanziari adeguati per competere e vincere nel futuro degli affari e dunque, avere consapevolezza delle nuove opportunità anche di carattere finanziario che governano il mondo del micro e medie imprese locali.