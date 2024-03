Diventare "ethical hacker": a Napoli lezioni gratis. Dove e quando

L’Ethical Hacking è la pratica per la sicurezza informatica che utilizza le stesse strategie degli hacker, ma con l'approvazione e l'autorizzazione dell'organizzazione in cui opera con l’obiettivo di individuare le vulnerabilità presenti nei sistemi e aiutare a risolverle. Per insegnare le best practices nel campo a Napoli si terrà Hack4Good: una giornata di formazione gratuita organizzata da Talent Garden, gruppo europeo leader per la formazione e il networking nell’ambito dell’innovazione digitale. L’evento, interamente dedicato alle tecniche di sicurezza offensiva, è gratuito e aperto. Docenti saranno Gaspare Ferraro, professore di cybersecurity dell'Università di Genova, e Riccardo Bonafede, ricercatore. L’appuntamento è per l'8 marzo, dalle ore 10:00 alle 17:30, nella sede napoletana di Talent Garden.

Il corso

Il corso teorico sarà completato da laboratori pratici con un numero limitato a 80 partecipanti: “L'evento offre un’opportunità unica di imparare direttamente da due dei nomi più autorevoli nel campo della cybersecuriy le principali tecniche per la sicurezza digitale: imparare a difendersi dalle insidie sempre più frequenti sta diventando prioritario “, spiega Irene Boni, Ceo di Talent Garden.

Per info e per iscriversi all’evento: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-hack4good-ethical-hacking-per-la-sicurezza-digitale-8235683842