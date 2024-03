Weekend di Pasqua e Pasquetta 2024 a Napoli: gli eventi da non perdere

Musei a parchi archeologici aperti, il Presepio di Pasqua nella chiesa barocca di San Nicola a Pistaso al centro storico, una speciale rassegna di eventi gratuiti dedicati alla cucina tipica napoletana, per chi ama la natura e il trekking torna l'appuntamento con l'eco-escursione nel meraviglioso Parco Nazionale del Vesuvio, musica e street food all'Arenile di Bagnoli e giochi, spettacoli e divertimento saranno protagonisti all'Edenlandia.

Questo fine settimana di Pasqua in città è ricco di iniziative da non perdere, per grandi e piccini.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da sabato 30 marzo a lunedì 1° aprile:

Pasqua e Pasquetta 2024 a Palazzo Reale

Il Palazzo Reale di Napoli resterà regolarmente aperto sia nel giorno di Pasqua che in quello di Pasquetta (30 marzo e 1 aprile 2024), nei consueti orari e secondo le ordinarie modalità di visita. Anche nei giorni di festa sarà, inoltre, visitabile la mostra Tolkien. Uomo, Professore, Autore, inaugurata lo scorso 16 marzo. Clicca qui per tutte le informazioni

Vedi Napoli e poi mangia: rassegna gratuita dedicata alla cucina napoletana

Dal 28 marzo al via la seconda edizione di “Vedi Napoli e poi mangia”, rassegna promossa e finanziata dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli con l'obiettivo di raccontare la tipicità gastronomica di Napoli con approfondimenti culturali, storici e artistici su alcune delle pietanze più rappresentative della cucina partenopea. Gli appuntamenti andranno avanti fino al primo maggio, tutti a ingresso libero su prenotazione. Clicca qui per tutte le informazioni

Il Presepio di Pasqua al Centro Storico di Napoli

La chiesa barocca di San Nicola a Pistaso in Via San Biagio dei Librai ospita l'insolito e suggestivo “Presepio di Pasqua”. La mostra del Presepio resterà aperta fino al 17 maggio 2024 con i seguenti orari: dal martedì alla domenica ore 10-13 e 15-18. Nella giornata di Pasqua solo apertura mattutina. Ingresso libero ma è gradita una offerta finalizzata al restauro della chiesa. Clicca qui per tutte le informazioni

Brunch di Pasquetta all'Arenile tra street food e musica no stop

Anche quest'anno, l'Arenile di Bagnoli propone lo speciale brunch di Pasquetta con 12 ore di musica no stop e tanto divertimento con trampolieri, mangiafuoco, beach volley, torneo di scopa, area kids, street food e stand artistici. Clicca qui per tutte le informazioni

Pasqua al Museo di Capodimonte

Il Museo di Capodimonte sarà regolarmente aperto sia nel giorno di Pasqua che in quello di Pasquetta, dalle 8.30 fino alle 19.30 (ultimo ingresso alle ore 18.30). Saranno visitabili il Salone degli Arazzi, la Galleria delle Arti a Napoli dal ‘200 al ‘700, il Corridoio Barocco, il presepe e le Mostre in corso: Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli e l’opera Damasa di Gian Maria Tosatti al secondo piano del Museo (8.30-19.30). Resterà chiuso il primo piano. Il Real Bosco di Capodimonte resterà invece chiuso, come ogni anno, nel giorno di Pasquetta, il 1° aprile.

Brick Live Ocean - Il tuo mondo Lego

Fino al 14 aprile, all'Arena Flegrea Indoor - Mostra d'Oltremare, arriva “Brick Live - Ocean Napoli - Il tuo mondo LEGO” l’atteso evento internazionale capace di conquistare i bambini di tutto il mondo. Con tanti milioni di mattoncini Lego in oltre 4mila metri quadri al coperto, la possibilità di giocare insieme a tutta la famiglia liberando fantasia e creatività nel segno di un mondo ricco di colori ed emozioni senza età. Clicca qui per tutte le informazioni

Pasqua di gusto al Museo della Tradizione Enogastronomica Campana

Una Pasqua (e Pasquetta) al museo, con i piatti tipici della cucina partenopea, accompagnata da un’esperienza immersiva per chi ama l’arte e riscoprire le origini di ciò che gusta. Dall’antipasto al dolce, al Museo Mute di Napoli, gli ospiti saranno accompagnati in un percorso culturale e culinario. Clicca qui per tutte le informazioni

Eco-escursione di Pasquetta sul Vesuvio

Vesuvio Natura da Esplorare ed Econote organizzano, anche quest’anno, la Pasquetta immersi nella natura, all’insegna della sostenibilità, della natura e del trekking su uno dei sentieri più belli e verdeggianti del Parco Nazionale del Vesuvio (in Riserva Forestale Tirone Alto-Vesuvio). Ad accompagnare i partecipanti ci saranno delle esperte guide naturalistiche ed escursionistiche: il percorso scelto è adatto a tutti a partire dai 6 anni di età. Clicca qui per tutte le informazioni

Re Casatiello: l'evento dedicato al dolce Pasquale di Monte di Procida

Torna la manifestazione/competizione dedicata al Casatiello dolce Pasquale di Monte di Procida, tutelato dalla De.Co. Appuntamento sabato 30 marzo alle ore 18 al Complesso Turistico Al Chiar di Luna. Clicca qui per tutte le informazioni

San Domenico Maggiore, visita guidata per scoprire la Macchina delle Quarantore

Dal 29 al 31 marzo, in occasione della Pasqua, il DOMA nvita i visitatori a scoprire la scenografica Macchina delle Quarantore, opera di una vivace produzione artistica e artigianale attiva nel corso delle antiche tradizioni liturgiche legate alla Pasqua, come la celebrazione delle Quarantore. La Basilica di San Domenico Maggiore era al centro di questa produttività che culminava nella realizzazione di spettacolari apparati sacri e di cui resta ancora traccia nel tesoro dei Domenicani. Clicca qui per tutte le informazioni

Pasqua e Pasquetta all'Edenlandia

Resterà aperto, durante queste festività, il Parco dei divertimenti di Napoli. Si inizia già sabato 30 marzo con Eden Lab un innovativo format di creatività e divertimento per i più piccoli. Due giornate a tema con speciali attività dedicate, un'accoglienza speciale al PalaEden, un laboratorio creativo con animatori ed un grandioso spettacolo finale. Le novità per gli ospiti del parco di divertimenti di Fuorigrotta proseguono a Pasquetta quando la tradizionale “gita fuori porta” sarà nei viali di Edenlandia, con ingresso gratuito. Lunedì in Albis, Edenlandia sarà aperto dalle 10 a mezzanotte con ben 23 attrazioni, 10 punti ristori e con l'animazione del GiacomagoShow. Alle 16.30 poi, spettacolo speciale dedicato a La Fabbrica di Cioccolato. Clicca qui per tutte le informazioni

Giardini La Mortella aperti a Pasqua e Pasquetta

Da sabato 30 marzo 2024 il meraviglioso giardino di Forio (Ischia) riapre i cancelli per accogliere nuovamente il pubblico con le sue superbe fioriture e con la lunga serie dei concerti di musica da camera dei weekend. Il giardino sarà aperto nelle tradizionali giornate di martedi, giovedi, sabato e domenica. Apertura straordinaria lunedi 1 Aprile, in occasione del lungo week end di Pasqua. Ripartono anche gli appuntamenti musicali con il pianista Giulio Biddau che si esibirà sabato 30 e domenica 31 marzo alle ore 17.00 nella Sala Recite. Clicca qui per tutte le informazioni