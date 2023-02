Weekend di Carnevale a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 17 al 19 febbraio

Una speciale rassegna musicale e tanti eventi gratuiti per grandi e piccini per il Carnevale Sottencoppa promosso dal Comune di Napoli, Il Ballo a Corte al Palazzo Reale, Carlo Faiello porta al Trianon la prima partenopea del concerto-spettacolo Alla Corte di Pulcinella, a San Domenico Maggiore una speciale visita teatralizzata che rievoca la condanna al rogo di Giordano Bruno, nella seicentesca Chiesa di San Potito c'è la mostra Van Gogh: the Immersive Experience, Carnevale allo storico Museo Ferroviario di Pietrarsa tra favole e maghi e di Hogwarts, lo spettacolo delle Quadriglie per il tradizionale Carnevale Palmese e tante iniziative per la festa più colorata dell'anno anche all'Edenlandia.

Il weekend di Carnevale in città è ricco di eventi da non perdere.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 17 a domenica 19 febbraio:

Sottencoppa: il Carnevale a Napoli è sonico

Il 18 e 19 febbraio (e poi il 21 febbraio) appuntamento in città con la rassegna musicale organizzata dal Comune per festeggiare il Carnevale. Un ?Carnevale sonico? che già nel nome ? Sottencoppa ? si fa interprete di uno stravolgimento che coinvolge ordini e consuetudini, liberando così il riso beffardo delle maschere, interpretate, in questo caso, dalle avanguardie musicali o da strabilianti strumenti del folklore. Grande spazio è riservato ai bambini con proposte innovative dedicate all?infanzia, come le sculture sonore di Rie Nakajima e i laboratori immaginifici di Francesco Cavaliere e della curatrice Diana Lola Posani. Nel weekend del 18 e 19, nelle due location individuate ? Galleria Principe e Mann ? si alterneranno gli appuntamenti in cartellone con interpreti internazionali come Matthias Loibner, Mohammad Reza Mortazavi, Marina Herlop; CatuDiosis, Mc Yallah e FuluMiziki, attivisti e artisti del collettivo panafricano NyegeNyege; musicisti italiani come Heith e Davide Ambrogio e i partenopei Specchiopaura, La Niña e Altea. Infine, nel giorno del martedì grasso, il 21 febbraio, alle ore 17.30 La Caracca - marching band si esibirà in una parata di musica e colori tra le strade e le piazze del centro storico della città. Per gli eventi in Galleria Principe l'ingresso è libero fino a raggiungimento capienza massima, mentre per quelli al MANN l'ingresso è su prenotazione fino a esaurimento posti. Clicca qui per tutte le informazioni

Musicanti, il musical con le canzoni di Pino Daniele

Dopo il primo tour che ha riscosso tanto successo nei teatri italiani torna MUSICANTI, il musical realizzato con le canzoni più belle di Pino Daniele. L?originale opera, una favola ricca di emozioni con uno straordinario cast e una formidabile live band, riprende il tour da Napoli e dal 14 fino al 19 febbraio è in scena al Teatro Cilea al Vomero. Clicca qui per tutte le informazioni

Ballo a Corte a Palazzo Reale: speciale visita-spettacolo in maschera

Sabato e domenica (e in replica anche lunedì e martedì), torna lo speciale appuntamento con la visita guidata in costume di Palazzo Reale, accompagnata da interventi teatrali itineranti a cura de Le Nuvole/Casa del Contemporaneo e la Direzione di Palazzo Reale. In occasione del Carnevale tutti i partecipanti, bambini o adulti che siano, potranno intervenire in maschera. Clicca qui per tutte le informazioni

Carnevale Epomeo: spettacoli, buon cibo e divertimento

La quinta edizione del grande appuntamento organizzato dal Centro Commerciale Naturale Epomeo ricalcherà quelle precedenti, con tanti stand allestiti lungo il percorso pedonalizzato. Particolarmente ricco di eventi il weekend tra musica, sfilate e animazione. Clicca qui per tutte le informazioni

Carlo Faiello al Trianon con Alla corte di Pulcinella

Un grande inno alla libertà, all?amore, alla ribellione delle convenzioni, alla rinascita, alla natura e all?ironia che vince sulla morte, sulla miseria umana, sul dolore. Al Teatro Trianon Viviani di Napoli, venerdì 17 e sabato 18 febbraio alle ore 21, va in scena la prima partenopea di ?Alla Corte di Pulcinella?, concerto-spettacolo scritto e diretto dal maestro Carlo Faiello e prodotto da Il Canto di Virgilio. Clicca qui per tutte le informazioni

Carnevale a Pietrarsa tra favole e maghi di Hogwarts

Il weekend di Carnevale non può essere che incantato, originale, danzante e in maschera con i propri eroi tra incantesimi, sfide, avventure e sorprese tra i vagoni storici di Pietrarsa. Sabato 18 e domenica 19 febbraio la compagnia di ?Ma dove vivono i cartoni?? fa tappa al Museo nazionale ferroviario con ?Pietrarsa in Carnival?, una due giorni dedicata ai bambini e alle famiglie tra maschere e coriandoli. Si parte sabato con il raffinato Gran Ballo delle Favole negli ampi padiglioni tra littorine, carrozze e locomotori storici. Domenica, poi, è la volta dell?inedito Gran Ballo dei maghi in cui i partecipanti potranno vivere una nuova avventura con gli ambitissimi maghi di Hogwarts. Clicca qui per tutti gli appuntamenti

Streghe Janare, le origini del Carnevale nel folclore campano

Il 18 febbraio, alla Chiesa della Concezione al Chiatamone, la Chiave di Atemysia propone una speciale visita teatralizzata dal titolo "Streghe Janare: le origini del Carnevale" che ricollegherà le origini del Carnevale ai culti esoterici campani alle Janare e alle figure dei Benandanti. Clicca qui per tutti gli appuntamenti

Van Gogh: The Immersive Experience

La grande mostra internazionale "Van Gogh: the Immersive Experience" torna a Napoli in una forma totalmente rinnovata, nella seicentesca Chiesa di San Potito, oggetto di importanti restauri, in via Salvatore Tommasi 1, per festeggiare i 170 anni dalla nascita di questo artista geniale. La mostra combina arte digitale, informazioni didattiche e realtà virtuale per proporre una vera e propria esperienza immersiva . Clicca qui per tutte le informazioni

Fiamme e Ragione , visita teatralizzata a San Domenico Maggiore

Sabato 18 febbraio, NarteA rievoca uno degli episodi più drammatici della Storia: la condanna al rogo per eresia di Giordano Bruno, avvenuta il 17 febbraio 1600 in Campo de' Fiori a Roma. Alle ore 19.00 (con un secondo turno alle ore 20.30), presso il Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore, in apertura straordinaria, la vicenda del filosofo nolano viene riproposta, nella visita teatralizzata Fiamme e Ragione, scritta e diretta da Febo Quercia, realizzata con il patrocinio del Comune di Napoli. Per partecipare è necessaria la prenotazione. Clicca qui per tutte le informazioni

Torna il tradizionale Carnevale Palmese con le sue Quadriglie

Partito il 12 febbraio, terminerà il 21, giorno del martedì grasso, il Carnevale Palmese: tradizionale appuntamento che affonda le radici nella storia di Palma Campania e del territorio vesuviano e nolano, conosciuto in tutta la Campania e proiettato verso la ribalta nazionale. Il programma di questa edizione è ricco di ospiti, iniziative, spettacoli ma soprattutto loro, le Quadriglie, la parte più autentica del Carnevale. Clicca qui per tutte le informazioni

AstraDoc porta a Napoli il docu-film su Franco Battiato

Arriva a Napoli il film che racconta un protagonista d?eccezione della musica d?autore. ?Franco Battiato ? La voce del padrone? di Marco Spagnoli sarà proiettato nell?ambito della rassegna ?Astradoc - Viaggio nel cinema del reale? al Cinema Academy Astra di via Mezzocannone. Alla presentazione del biopic, in programma venerdì 17 febbraio alle ore 20:30, interverrà Ruggero Cappuccio, Direttore del Campania Teatro Festival. Clicca qui per tutte le informazioni

Carnevale all'Edenlandia

L?Edenlandia dà il benvenuto alla festa più colorata dell?anno: il carnevale. Tanti gli appuntamenti che accompagneranno il pubblico del grande parco cittadino di Fuorigrotta alla grande sfilata. Sabato e domenica, doppio appuntamento gratuito, dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 16 alle 19, con il ?truccabimbi? e i laboratori a tema per imparare a creare delle mascherine che solleticheranno la fantasia per il gran finale di carnevale. L'ingresso è gratuito. Clicca qui per tutte le informazioni