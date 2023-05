La Supply Chain Challenge di Makeitalia fa tappa alle Università di Napoli

Le Università degli Studi di Napoli Parthenope e Federico II partecipano alla Supply Chain Challenge, seconda edizione. Un evento che nasce da un’idea di Makeitalia, azienda modenese che si occupa di Supply Chain Management, la gestione della catena di fornitura, da oltre 15 anni.

Si tratta del Campionato Nazionale in ambito Supply Chain che coinvolge differenti Atenei Italiani, in particolare i corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale, da Trento a Palermo, e che si svolge durante l’intero anno accademico in corso.

Obiettivo: individuare i Campioni Italiani di Supply Chain. Makeitalia ha, infatti, la volontà di far emergere i migliori talenti, coloro che un domani si occuperanno di Supply Chain, attraverso una Challenge innovativa.

L’iniziativa prende il nome da uno strumento sviluppato da Makeitalia, il Supply Chain Game. Un modello simulativo e di formazione che ha l’obiettivo di far ricoprire ai suoi giocatori i principali ruoli aziendali che impattano la catena di fornitura e di valutare le conseguenze delle loro decisioni sulle performance dell’azienda. Uno strumento formativo che sperimenta, inoltre, la capacità di lavorare in team.

La Supply Chain Challenge è articolata in due fasi.

Un periodo di qualificazioni che prende il nome ufficiale di Supply Chain Challenge - Italian League. Fase preliminare che si tiene da Novembre 2022 a Giugno 2023 e durante la quale gli studenti si sfidano al Supply Chain Game, all’interno del proprio corso.

La fase di qualificazioni ha fatto la sua dodicesima tappa all’Università Parthenope e la tredicesima alla Federico II, nella giornata di martedì 16 Maggio 2023.

La tappa alla Parthenope ha coinvolto oltre 20 studenti del corso “Gestione della produzione e della qualità” del Professore Fabio De Felice e della Professoressa Antonella Petrillo.

“La Challange organizzata in collaborazione con Makeitalia è stata un’occasione unica di confronto per i ragazzi e le ragazze del corso di Gestione della Produzione e della Qualità dell’Università Parthenope di Napoli. La classe ha avuto modo di immedesimarsi nel ruolo di responsabile acquisti di un’azienda che opera nel mercato delle stampanti 3D, al fine di creare una ‘solida’ rete di fornitura. Un’ esperienza molto costruttiva e concreta. Grazie al fantastico team di Makeitalia”, ha commentato la Professoressa Petrillo.

La tappa alla Federico II ha coinvolto oltre 20 studenti del corso “Sistemi Logistici Integrati” del Professore Andrea Grassi.

Durante la sfida, gli studenti dei due Atenei hanno simulato la gestione di una catena di approvvigionamento di respiro internazionale. La partita ha decretato i vincitori che si sfideranno, in una fase finale, con i team vincenti di altri Atenei Italiani coinvolti nel Campionato.

La fase finale prende il nome di Supply Chain Challenge – Finals 22-23 e si terrà a Settembre 2023 a Modena. L’evento finale coinvolgerà i primi classificati di ogni Università, tra i quali il team vincente dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope e quello dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, al fine di eleggere i vincitori della seconda edizione della Supply Chain Challenge.

Makeitalia collabora da sempre con le principali Università Italiane, con l’obiettivo di diffondere la cultura del Supply Chain Management, far emergere i migliori talenti e creare opportunità professionali per gli studenti.

Gli aggiornamenti sulla Supply Chain Challenge potranno essere seguiti sui canali ufficiali di Makeitalia: www.makeitalia.com