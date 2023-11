Gambrinus e Sbarro: il Pan di Napoli finanzierà la borsa di studio per un ricercatore

Come lo scorso anno torna Il Pan di Napoli, il dolce non dolce realizzato dal Gran Caffè Gambrinus per Sbarro Health Research Organization, da sempre impegnata in prima linea per la Ricerca Oncologica che già un anno fa si avvalse per questa iniziativa della collaborazione dei fisiologi dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Dipartimento di Medicina Sperimentale.



L’acquisto di ogni singolo pezzo (50 euro) contribuisce quest’anno a finanziare una borsa di studio per un ricercatore del Sud individuato con lo Sbarro Health Research Organization. Il Pan di Napoli è un alimento artigianale che, nelle giuste quantità, tutti possono consumare. Lo zucchero è stato ridotto grazie all’utilizzo del miele e di dolcificanti naturali come lo sciroppo d’uva.





Da condividere con amici, clienti, collaboratori e familiari, offre un piccolo momento di dolcezza per restare uniti, anche nella Ricerca.Il Pan di Napoli si acquista attraverso i canali ufficiali Facebook e Instagram SHRO, presso il Gran Caffè Gambrinus a Napoli o inviando una mail a donation@shro.org.