De Gregori e Venditti aggiungono una data a Napoli

Il viaggio di Antonello Venditti e Francesco De Gregori in giro per l'Italia diventa sempre più grande. Si aggiunge una nuova data al tour 'Venditti & De Gregori' nei principali teatri del Paese: il duo sarà anche al Pala Partenope di Napoli il 4 novembre. Si tratta della seconda data all'ombra del Vesuvio, visto che i due si sono esibiti il 29 luglio all'Arena Flegrea. È anticipata al 7 novembre, invece, la data inizialmente prevista il 9 novembre al Teatro Metropolitan di Catania, resta confermata quella dell'8 novembre. I biglietti per la data di Napoli sono disponibili in prevendita dalle ore 18 di oggi. Insieme a Venditti e De Gregori sul palco una band che unisce per la prima volta i musicisti che da anni collaborano separatamente con i due artisti: Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino). Sul palco anche Fabiana Sirigu al violino e le coriste Laura Ugolini e Laura Marafioti. (Dire)