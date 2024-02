Esce il video di Crireme, primo singolo del nuovo EP di Erricorù

È disponibile online il video di “Crireme”, il primo singolo dal secondo EP di Erricorù "Costruzioni Terapeutiche vol.2".

Girato tra i vicoli del centro storico di Napoli, tra Piazza San Domenico Maggiore e Piazza Bellini, il video descrive la storia di due giovani anime che si cercano, si rincorrono, non sapendo ancora di aver bisogno l’una dell'altra.

La canzone porta al centro il tema del cambiamento - centrale in tutto il progetto "Costruzioni Terapeutiche" - di una pace interiore che si sperimenta grazie all'incontro con l'Amore; energia che con la sua Luce particolare mette fine anche alle guerre interiori più difficili "nun ce crerive ca' guerra ca' ce' steve nun se fermava cchiù".

Il video è stato diretto e prodotto dalla Pavì Production con la regia di Marcello Vitiello e la fotografia di Francesco Pascucci. Il concept narrativo nasce da un’idea di Enrico Russo, Leonardo Bilardi e Gianluigi Iorio, anche attore protagonista del video. L’attrice protagonista è Roberta Astuti del team The Jackal.

“Crireme” è il primo singolo in uscita del nuovo EP di Erricorù “Costruzioni Terapeutiche vol. 2”, edito dall’etichetta Monkey Music e disponibile dal 24 Gennaio su tutte le piattaforme di streaming musicale e store digitali ASCOLTA QUI.

A distanza di due anni dal precedente, questo nuovo lavoro rappresenta una significativa evoluzione artistica. Affiancato dal produttore Diego Olimpo e supportato da musicisti che hanno condiviso con lui diverse esperienze musicali, questo nuovo lavoro si distingue per una complessa scelta stilistica, compositiva e sonora. La lingua napoletana, predominante nei testi, si rivela un veicolo straordinario per esplorare le profondità dell'anima umana, condividendo emozioni e vissuti in modo autentico e coinvolgente. I testi, arricchiti da una molteplicità di linguaggi, testimoniano la versatilità artistica del cantautore, che riesce a trasmettere messaggi universali attraverso il suo stile musicale unico.