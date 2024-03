Pasqua, sarà "invasione" di turisti: il Comune di Napoli l'affronta con una task force

Si avvicinano le vacanze di Pasqua, ed il flusso di turisti atteso in città è imponente al punto che il Comune di Napoli si sta impegnando per garantire che quei giorni siano "un'occasione di festa e serenità per i residenti e i turisti".

Sono le parole dell’assessora al Turismo e alle Attività produttive, Teresa Armato, nell’annunciare la costituzione della task force per la gestione dei flussi turistici durante la Pasqua, così come già fatto lo scorso Natale.

Insieme all’assessora Armato saranno impegnati Edoardo Cosenza (Trasporti), Antonio De Iesu (Viabilità e Polizia municipale) e Vincenzo Santagada (Salute) con l’obiettivo di prevenire e gestire le questioni legate a viabilità, igiene urbana, trasporti, sicurezza e accoglienza, coordinandosi anche con la polizia municipale che svolgerà - spiegano da Palazzo San Giacomo - un importante lavoro.

I turisti attesi

A Pasqua si prevede un vero e proprio assalto di visitatori. Duecentomila persone attese in città, 40mila presenze negli alberghi tra venerdì 29 e il lunedì di Pasquetta, primo aprile. Ci si avvicina già al sold out.

Intanto il 25 marzo, però, aumenteranno le tariffe per i bus turistici, una decisione che potrebbe scoraggiare chi si muove in pullman.