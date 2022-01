Saldi: a Napoli partenza senza entusiasmo

Prima giornata dei saldi invernali. Molta la gente in giro per le vie dello shopping ma praticamente assenti le lunghe file all'ingresso dei negozi, con le poche eccezioni di alcuni marchi "blasonati" di tendenza e qualche catena internazionale.

Anche quest'anno, come ormai accade da qualche tempo, dunque, nessun entusiasmo particolare per le vendite a prezzi ribassati, tra le infinite occasioni offerte dagli acquisti on-line, i grandi centri commerciali e anche le liquidazioni iniziate un po' ovunque in città subito dopo Capodanno.

Buona l'aderenza ai protocolli anti-Covid, tra mascherine e sanificazione delle mani in ingresso ed uscita dai negozi.

Percepibile la presenza delle forze dell'ordine.

La speranza dei commercianti è che le vendite possano avere un'accelerazione nel fine settimana e, soprattutto, che Napoli e la Campania restino in zona bianca, senza restrizioni che implichino una nuova battuta d'arresto che per molti rivenditori al dettaglio significherebbe chiudere le saracinesche per sempre.