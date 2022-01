Saldi invernali oggi al via: obiettivo rivitalizzare il commercio a Napoli

Partono ufficialmente oggi i saldi, nonostante siano stati in realtà moltissimi i negozi ad anticiparsi. I commercianti, reduci da un periodo a tinte cupe soprattutto per il Covid, puntano molto alla stagione degli sconti per fare cassa.

Federmoda ha reso noto che stima un giro di affari nazionale di circa 4,2 miliardi, con 119 euro spesi a cliente. Nel 2021 erano stati 111 contro i 140 del 2020. Secondo uno studio di Confesercenti Campania, invece il giro d’affari per le imprese del nostro territorio, specialmente quelle del settore abbigliamento, oscillerà tra i 240 e i 300 milioni di euro. "Sulla previsione pesa tuttavia l’ombra del Covid, con la variante Omicron, e l’impatto negativo che sta avendo sulla fiducia delle famiglie", ha però puntualizzato Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno. "Circa quattro campani su dieci (il 39%) hanno già programmato di approfittare dei saldi per acquistare uno o più prodotti, per un budget medio previsto di 160/170 euro a persona", aggiunge.

Dalla sua, Confcommercio sottolinea la sicurezza dei negozi, con obbligo delle mascherine assicurato e dipendenti dotati di Green pass.

L'obiettivo generale è calmierare i costi delle materie prime, consolidare lo shopping di prossimità e non online, insomma rivitalizzare il settore martoriato più di molti altri dagli effetti anche a lunga distanza della pandemia.