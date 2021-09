Riapre Parco Europa a Somma Vesuviana con giochi inclusivi e mini area fitness

“Oggi ha finalmente riaperto il Parco Europa. Abbiamo implementato i giochi per i bambini con disabilità. Altra novità è l’installazione di un’area fitness. Abbiamo un sistema di videosorveglianza ma allo stesso tempo ci sarà un servizio di controllo con orari di apertura e chiusura”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.

“Più giochi per i bambini, ad esempio i giochi inclusivi per bambini con disabilità. Abbiamo aumentato l’offerta con una piccola area fitness che amplieremo – ha dichiarato Sergio D’Avino, Assessore alle Politiche Sociali - ma non è finita in quanto stiamo valutando la possibilità di implementare ulteriormente i giochi utilizzando anche l’altra apertura e non solo quella su Via Milano. Per quanto riguarda la ZTL al Borgo del Casamale siamo in attesa di risposte definitive da parte del Ministero dei Trasporti che è stato interpellato già da Giugno ma erano state chieste altre integrazioni che abbiamo provveduto ad inviare”. D’Avino ha anche la delega alla Viabilità.