La "Bellissima" di MSC torna a Napoli: 12 ristoranti e una mega galleria commerciale

Oggi MSC Crociere e la città di Napoli, segnano un nuovo importante record. Con la partenza di MSC Bellissima - che questa sera ed ogni giovedì salperà da Napoli per crociere estive nel Mediterraneo - salgono a 3 le unità della Compagnia impiegate ogni settimana nello scalo partenopeo.

Ad affiancare MSC Bellissima, per tutta la stagione estiva, saranno infatti MSC Opera, che partirà ogni sabato, e MSC Seaview, che invece salperà ogni lunedì. Le tre navi supereranno complessivamente i 100 scali durante tutto l’arco della stagione estiva, testimoniando ancora una volta la centralità della città nelle strategie presenti e future di MSC Crociere.

“Da oggi fino alla fine dell’estate saranno ben 3 le navi in partenza da Napoli per tutta la stagione estiva. La nostra città è tornata a crescere già più del 2019, generando un indotto economico significativo di cui numerosi settori del territorio possono beneficiare anche grazie allo scalo delle nostre unità. Napoli accoglie infatti ogni settimana MSC Seaview, MSC Bellissima e MSC Opera e si prepara all’arrivo il prossimo anno di MSC World Europa, attualmente in costruzione e pronta ad entrare in servizio alla fine del 2022. La nuova ammiraglia diventerà così la nave più ecologica ed efficiente della nostra flotta e la prima alimentata a GNL”, ha dichiarato il Managing Director di MSC Crociere Leonardo Massa.

MSC Bellissima salperà stasera da Napoli per la prima crociera settimanale nel Mediterraneo occidentale, dove resterà per tutta la stagione estiva proponendo un itinerario con tappe a Genova, Livorno, Valencia e Barcellona. Per alcune partenze la nave farà tappa a Tarragona, al posto di Barcellona, per dare l’opportunità a chi ha già visitato la capitale catalana, di scoprire le rovine romane di cui Tarragona, antica città portuale spagnola, è particolarmente ricca.

Agli itinerari offerti nella stagione estiva, si aggiungeranno le tappe previste nel periodo invernale da MSC Virtuosa, che farà scalo a Napoli oltre a fare tappa a Genova, La Spezia/Firenze, Palma di Maiorca e Barcellona e Marsiglia.

Inoltre, dopo aver trascorso la sua stagione inaugurale nel Golfo Arabico, MSC World Europa sarà posizionata nel Mediterraneo Occidentale e avrà come homeport la città di Napoli, offrendo crociere di 7 notti alla scoperta del Mediterraneo più classico con scali a Genova, Barcellona, Marsiglia, Messina e La Valletta.

MSC Bellissima: caratteristiche della nave

MSC Bellissima fa parte delle navi di classe “Meraviglia” ed è entrata in servizio nel 2019 con una cerimonia di battesimo che ha visto come madrina la diva del cinema Sophia Loren

Con 12 ristoranti e più di 20 bar e lounges, gli ospiti potranno scegliere anche il ristorante di specialità francese “L’Atelier Bistrot”. A bordo della nave anche uniche ed eleganti creazioni di cioccolato e desserts dell’acclamato un’area dedicata al celebre chef pasticcere Jean-Philippe del “Chocolate & Cafè di Maury”, una delizia per chi ha un debole per i dolci.

Un’offerta estremamente ricca per le famiglie, con attività per bambini e ragazzi create anche attraverso la collaborazione con partners del calibro del Gruppo LEGO e Chicco e un aquapark in grado di divertire grandi e piccini.

L’MSC Yacht Club, area esclusia dedicata agli ospiti più esigenti, accessibile soltanto a chi alloggia in una delle suite situate all’interno dell’area stessa, caratterizzata da servizi privati e servizio maggiordomo disponibile 24 ore al giorno.

Una promenade interna in stile Mediterraneo sovrastata da uno spettacolare soffitto a led lungo 80 metri su cui vengono proiettate scenografie avvolgenti e suggestive. La promenade, lunga 96 metri e ricca di negozi, locali e ristoranti, è il luogo di ritrovo della nave in particolare durante la navigazione.

Due splendidi luoghi di intrattenimento - il London Theatre e il Carousel Lounge - che offrono produzioni teatrali originali e intrattenimento dal vivo. In esclusiva su MSC Bellissima gli ospiti potranno assistere allo spettacolo MYüT, un viaggio emotivo attraverso mondi magici pieni di personaggi, acrobati e ballerini o assistere all’altro inedito spettacolo – Sweet -, una delizia per l’immaginazione che porta gli ospiti di tutte le età ad immergersi in un vero e proprio mondo di caramello.

Questo musical è ricco di melodie classiche e intrattiene tutta la famiglia attraverso alcune delle canzoni più della storia. L’evento è pensato e realizzato da Carousel Productions at Sea il nuovo brand di produzione targato MSC Crociere e offre sette spettacoli inediti ed esclusivi con acrobazie, danza e musica per creare un'esperienza di intrattenimento multisensoriale con luci, suoni e spettacoli incredibili in un ambiente intimo e all'avanguardia: il Carousel Lounge.

10 diverse tipologie di cabine per offrire a tutti le sistemazioni più consona alle proprie esigenze.