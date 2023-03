Effetto "Mare Fuori", la serie porta turisti a Napoli

Mare Fuori è un assoluto fenomeno, televisivo e non solo. eDreams ha rilevato una crescita esponenziale delle ricerche su Napoli: tantissimi spettatori vogliono partire alla scoperta di Napoli, ambientazione di una delle fiction italiane di più grande successo negli ultimi anni.

Le ricerche di voli per Napoli per viaggiare tra aprile e agosto sono in crescita, fenomeno attribuito dall'agenzia di viaggi online alla curiosità suscitata dalla terza stagione di "Mare Fuori" che ha generato un incremento del 21% delle ricerche dal 15 al 28 febbraio sui siti eDreams, rispetto ai 14 giorni precedenti.

Chi si informa per programmare un viaggio nella città della serie tv più chiacchierata dell’ultimo periodo sono in primis i viaggiatori provenienti da Milano, seguiti da Venezia, Torino, Catania e Palermo. In aumento anche le prenotazioni dalla data di messa in chiaro della serie, a partire dal Nord Italia. Sono tanti gli spettatori che confermano l’interesse e decidono di partire: le prenotazioni per Napoli dal 15 febbraio, sui siti di eDreams, segnano infatti un +16% rispetto alle due settimane precedenti. Le tre principali città di origine sono tutte al nord: la prima è Milano seguita da Venezia e Torino.