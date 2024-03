Lexus torna a Napoli: inaugurata la nuova sede ad Agnano

Lexus, il marchio automobilistico di lusso giapponese rinomato per la sua innovazione, design e prestazioni, ha annuniciato l'apertura del suo nuovo concessionario a Napoli, ampliando così la sua presenza nel Sud Italia.

L'inaugurazione ufficiale del nuovo concessionario Lexus a Napoli è avvenuta il 21 marzo 2024, con un evento che ha visto la forte partecipazione del top Management Toyota & Lexus, partner commerciali e ospiti speciali. Questa apertura rappresenta un importante traguardo per Lexus, poiché il marchio continua a espandersi e a rafforzare il suo impegno verso i clienti italiani.

Il nuovo concessionario LEXUS NAPOLI è situato in Loc Agnano, Via Pisciarelli, ed è pronto ad offrire ai clienti un'esperienza esclusiva e personalizzata.

Dotato di un ambiente elegante e moderno, il concessionario presenta l'intera gamma di veicoli Lexus, compresi gli ultimi modelli ibridi ed elettrificati che incarnano l'innovazione tecnologica e l'eccellenza del design per cui il marchio è conosciuto in tutto il mondo.

Il nuovo concessionario Lexus a Napoli sarà gestito da un team altamente qualificato e dedicato, pronto a fornire assistenza e supporto ai clienti in ogni fase del processo di acquisto e possesso del veicolo. Oltre alla vendita di veicoli, il concessionario offrirà anche una gamma completa di servizi post-vendita, compresi i controlli di manutenzione, le riparazioni e l'assistenza clienti.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito ufficiale www.lexus-napoli.it o contattare il concessionario.