Istat, la crescita dei prezzi a Napoli fa paura: spenderemo 1.335 euro a testa in più rispetto al 2021

La congiuntura economica è di quelle difficili, per tutti, ma nel Sud e a Napoli in particolare la situazione rischia di diventare drammatica. A fronte di redditi più bassi che al Nord, di un tasso altissimo di disoccupazione (soprattutto giovanile), e di aliquote tributarie quasi sempre al massimo, l'inflazione inizia a far paura.

L'Istat ha ieri diffuso i dati della crescita dei prezzi. A inizio anno a Napoli era all'1%, ora viaggia verso il 6,6% di maggio. E in Campania, rispetto a maggio 2021, i prezzi sono aumentati del 6.5%.

Cosa sta aumentando a Napoli

I prezzi che salgono – rispetto allo stesso mese dell'anno scorso – sono soprattutto, e c'era da aspettarselo visto lo scenario internazionale, quelli energetici. Le spese per l'abitazione sono al +24.3%, quelle per i trasporti (la benzina) al +9.8, poi ci sono gli alimentari a +8.6 e i servizi ricettivi e della ristorazione al 5.4%. Aumenti minori anche per abbigliamento e calzature (+2.5%). C'è anche qualcosa che scende: -0.5 per servizi sanitari e spese per la salute.

L'aumento annuo di spesa per un napoletano

Cosa vuol dire nel concreto un'inflazione che sale in un anno del 6.6%? A Napoli la spesa aggiuntiva si attesta, a oggi secondo l'Istat, a 1.335 euro. In un anno quindi mediamente un napoletano ha speso 1.335 euro in più per ottenere le stesse cose. Nella classifica delle regioni più costose la Campania risulta sedicesima: +1.239 euro l’anno.

Le altre città

“L’Istat ha reso noti i dati dell’inflazione di maggio delle regioni e dei capoluoghi di regione, oltre che dei comuni con più di 150 mila abitanti, in base ai quali abbiamo stilato la classifica delle realtà più care d’Italia, in termini di aumento del costo della vita”, spiega l'Istituto di ricerca.

La città in cui la vita è aumentata di più è Bolzano con un'inflazione annua del 9.1%, poi Trento e Bologna. Luoghi però con un tessuto economico sicuramente più pronto di quello partenopeo a reggere un impatto di questo tipo.