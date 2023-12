Per i suoi primi 25 anni Innovaway si regala una commessa da 30 milioni di euro

Compie 25 anni Innovaway, l'azienda napoletana che oggi è tra le imprese italiane leader dell’innovazione tecnologica. Innovaway viene creata nel 1998 da quattro amici che avevano intuito la reale portata della rivoluzione tecnologica in atto e la necessità per le imprese di gestire il cambiamento. Rapidamente l'azienda conquista un posto tra le prime cinquanta italiane del settore.

Sotto la guida del tandem Antonio Giacomini e Francesco Gifuni e dei loro familiari oggi il gruppo fattura oltre 50 milioni di euro, è attivo in 200 Paesi, dà lavoro a oltre mille persone di cui il 60 per cento del Sud e il 50% donne, ha sette sedi operative in Italia e tre all’estero e promuove l’Its Campania Hitech & Communication per preparare i giovani alle discipline Stem.

“L’innovazione è un processo continuo che consente di fronteggiare l’evoluzione sempre più veloce del mercato – spiega il ceo e co-founder Antonio Giacomini - Innovaway è costantemente impegnata per mantenersi all’avanguardia e dedica molte risorse finanziarie e umane alle funzioni di Ricerca & Sviluppo, riuscendo a trovare le soluzioni adatte per ciascun cliente anticipandone a volte le esigenze. Il nuovo piano industriale – prosegue il ceo – è un manifesto audace che si propone di accelerare la crescita nei prossimi tre anni, con una strategia aziendale che si fonda sui tre pilastri: dell’orientamento al cliente, dell’innovazione continua e dell’eccellenza operativa”.

La nuova sfida

Oggi sono cloud e intelligenza artificiale le due sfide raccolte da Innovaway come grandi opportunità per le organizzazioni, pubbliche e private, che hanno bisogno di potenziare le capacità decisionali e ottimizzare i processi operativi per raggiungere livelli sempre più alti e sostenibili di efficienza.

Radici e prospettive

Nonostante il livello internazionale, Innovaway è rimasta fedele alle proprie radici napoletane: per questo ha orgogliosamente mantenuto la sede centrale nella nostra città e volutamente in uno dei quartieri più disagiati della città dove partecipa a molti progetti d’inclusione come “Insieme per il sociale” con l’associazione sportiva Milleculure, presieduta dagli olimpionici Patrizio Oliva e Diego Occhiuzzi. E proprio a Napoli si è tenuta la "festa di compleanno" alla presenza di amici, soci, manager, dipendenti, istituzioni, partner, clienti. A rendere l'atmosfera ancora più gioiosa è stata l'aggiudicazione della gara Consip da 30 milioni di euro per la fornitura di prodotti e servizi digitali altamente innovativi in favore della pubblica amministrazione.