Napoli made fa tappa a Capri

Napoli Made comincia a scandire quelli che sono i suoi scopi principali: mettere in risalto le eccellenze made in Italy di estrazione partenopea e caprese di diversi settori, questo l'obiettivo dell'incontro di lunedì 29 aprile, dalle ore 12.00, all'hotel Maresca di Capri. A promuovere l'evento l'associazione culturale Napoli Made, guidata dal consigliere comunale di Napoli Gennaro Demetrio Paipais. Le eccellenze napoletane e capresi, riconosciute in tutto il mondo, sono strategiche sia per l'economia cittadina sia per l'internazionalizzazione delle nostre tradizioni e delle nostre innovazioni - dichiara Paipais - Occorre, pertanto, tratteggiare e raccontare in Italia ed all'estero le iniziative imprenditoriali, professionali, artigianali ed artistiche che definiscono l'identità di Napoli e la nostra identità ed il suo valore storico, artistico e produttivo in un processo integrato di valorizzazione dell'economia cittadina e di coesione sociale - conclude -. L'incontro di lunedì, dopo un indirizzo di saluto di Marino Lembo, Sindaco di Capri, di Ciro Lembo, Vicesindaco di Capri, di Antonella Tizzano, patron del Relais Maresca, e di Paipais, sarà scandito dagli interventi di Gianni Lepre, Consigliere del ministro della cultura con delega per l'artigianato d'eccellenza, Michele Calabrese, Sottotenente della Guardia di Finanza in servizio presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Bruno Mantegazza, Direttore generale del Porto Turistico di Capri, Lorenzo Coppola, Presidente Federalberghi Isola di Capri, Dario Duro, Presidente Amira Napoli Associazione Metre, Pierpaolo Galasso, di Capri Boat Service, Virginia Ruocco di Chartusia, Francesca Settani, di La Parisienne moda, Martina Acunzo di Capri People, Valeria De Gregorio di Yam Abbigliamento, Carlo Viva di Marsha Yachting, Salvatore Ruocco, di Capri Yatch Service, Massimo Acampora di Salotto privato Gioielli, Raffaele Brunetti, di Tiberio Cantina Isola di Capri, Betty Bassolino del Pastificio Bassolino, Barbara de Meo Design ed Armando Rossi, Flavio Naddeo ed Antonella Del Vacchio di Napoli Made e sarà moderato da Antonio Nocera, direttore del Relais Maresca.