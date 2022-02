Partite IVA e piccole imprese: pubblicato il nuovo bando regionale

Pubblicato il nuovo bando regionale destinato a partite IVA e piccole imprese con l'obiettivo di incentivare i processi di digitalizzazione e industria 4.0, sicurezza, sostenibilità sociale e ambientale e nuovi modelli organizzativi.

ll FRC

Il “Fondo Regionale per la Crescita Campania" – FRC è uno strumento finanziario composto da un contributo a fondo perduto e un finanziamento agevolato finalizzato al sostegno degli investimenti per la realizzazione di investimenti di rafforzamento e ristrutturazione aziendale e di innovazione produttiva, organizzativa e di efficienza energetica, dettate dai paradigmi post Covid.

Le risorse messe a disposizione dalla Regione Campania ammontano a complessivi euro 196.5milioni a valere su Fondi POR FESR.

Chi può accedere al finanziamento

Lo strumento è rivolto ai seguenti beneficiari:

Piccole e microimprese, che siano costituite ed iscritte nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per il territorio da almeno 12 mesi antecedenti alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale Regione Campania - Burc;

Liberi professionisti, che sono equiparati alle PMI ai fini dell’accesso alle agevolazioni previste dalla programmazione dei fondi strutturali 2014 – 2020, che siano titolari di Partita IVA da almeno 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando.

Sono ammissibili al finanziamento tre tipologie di interventi da realizzare sul territorio della Regione Campania e relativi a:

digitalizzazione e Industria 4.0, investimenti materiali e immateriali a sostegno dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione produttiva per la transizione 4.0;

sicurezza e sostenibilità sociale e ambientale, investimenti finalizzati ad accrescere la performance ambientale e sociale dell’impresa garantendo la salute e la sicurezza degli operatori;

nuovi modelli organizzativi, investimenti tesi alla riorganizzazione dei processi aziendali attraverso l’introduzione di nuove soluzioni gestionali, di impianti e attrezzature volti a aumentare la produttività e la performance economica.

Le spese ammesse

Il programma di spesa deve essere compreso tra un minimo di 30.000,00 e un massimo di 150.000,00 euro.

Le spese ammissibili sono quelle relative a

Impianti e macchinari,

Opere di impiantistica,

Servizi reali, conseguimento delle certificazioni,

Software,

sistemi,

piattaforme,

applicazioni e programmi informatici,

Spese amministrative,

spese per studi di fattibilità,

oneri per il rilascio di attestazioni tecnico-contabili e garanzie a copertura della restituzione del finanziamento.

Contributo a fondo perduto

Le agevolazioni sono concesse, a titolo di de minimis, a copertura del 100% del programma di spesa ammissibile e ripartite come segue:

50% delle spese ammissibili, a titolo di contributo a fondo perduto;

50% delle spese ammissibili, a titolo di finanziamento a tasso zero.

Le condizioni

Il finanziamento prevede le seguenti condizioni:

Durata complessiva: 6 anni

Rimborso: 60 mesi con rate trimestrali posticipate a quote capitale costanti (ammortamento italiano), più 12 mesi di differimento decorrenti dalla data di erogazione dell’anticipazione.

Tasso di interesse: 0%.

Garanzie personali e/o reali prestate dai soggetti e con le modalità previste dall’Avviso.

La Domanda deve essere firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente.

Tutte le informazioni concernenti l’Avviso pubblico e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico, potranno essere richiesti via mail all’indirizzo: info@sviluppocampania.it o tramite un servizio di help desk che sarà attivato per il corretto utilizzo della piattaforma a partire dalla data di pubblicazione della domanda di agevolazione.