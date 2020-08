"Respira Capri", 3000 mascherine per i turisti che arriveranno sull'isola nel weekend

Respira Capri: è l’iniziativa lanciata dall’Amministrazione Comunale di Capri e Federalberghi Isola di Capri per distribuire nel week end 3000 mascherine ai turisti che soggiorneranno negli alberghi dell’isola.

L’iniziativa nasce dopo l’ordinanza del Comune di Capri che impone l’uso della mascherina nelle aree del centro storico in tutti i week end, dalle ore 18 alle ore 4 del mattino successivo fino a metà settembre.

L’iniziativa è stata ideata per consentire quindi l’ingresso in Piazzetta, nelle strade dello shopping di Capri e dei luoghi di ritrovo agli ospiti che raggiungeranno l’Isola azzurra per il week end, sprovvisti o scarsamente dotati del dispositivo sanitario di sicurezza.

“Respira Capri è un invito a vivere la nostra isola anche attraverso lo schermo di sicurezza della mascherina nelle ore in cui l’uso del dispositivo è reso obbligatorio, a salvaguardia della salute collettiva, di isolani e degli stessi turisti – spiega Sergio Gargiulo, presidente di Federalberghi Isola di Capri – Dai rilievi effettuati dalle forze dell’ordine lo scorso week end, il primo per il quale era valida l’ordinanza, abbiamo notato un grande spirito collaborativo dei turisti ma c’è comunque chi arriva a Capri all’oscuro delle direttive delle amministrazioni. Le mascherine distribuite da Federalberghi vogliono far si che chiunque possa essere in grado di circolare senza limiti anche la sera, di sentirsi veramente a Capri e di respirare Capri, vivere il suo centro storico, i luoghi più iconici e partecipare alla movida serale”.

Le 3000 mascherine, brandizzate con lo slogan “Respira Capri”, saranno distribuite agli ospiti direttamente in hotel con le indicazioni sui luoghi e gli orari in cui l’uso è obbligatorio.