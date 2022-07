Campania in ripresa economica: "Fatturato in aumento per quasi il 60% delle imprese"

La situazione economica della Campania l'anno scorso era in miglioramento dopo la pandemia. È quanto risulta da uno studio sull'economia regionale realizzato da I-Com. Il fatturato regionale è infatti cresciuto nel 2021 per quasi il 60% delle imprese con almeno 20 addetti, e più della metà delle aziende ha realizzato investimenti in proporzione maggiore rispetto al 2020.

L'analisi di I-Com evidenzia anche un incremento del 12,8 per cento delle esportazioni regionali e un aumento dell'occupazione regionale del 1,4 per cento. Per quanto riguarda l'innovazione, la Campania si posiziona al settimo posto al livello nazionale e al primo tra le regioni del Sud per spesa in ricerca e sviluppo: tra il 2014 e il 2019 la spesa regionale in questo ambito ha visto un incremento del 13,2 per cento.

Una ulteriore finestra dello studio è dedicata alle start-up, ambito in cui la Campania si posiziona al terzo posto a livello nazionale dietro Lombardia e Lazio. La quota maggioritaria di start-up campane (37,2%, 503 imprese) opera nell'ambito della produzione di software, consulenza informatica e attività connesse, seguita dalla ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria (20%, 270 aziende). La regione posiziona inoltre tre province, alla pari di Lombardia e Veneto, nella top 20 per numero di start-up femminili e giovanili a livello nazionale. Napoli è la terza provincia italiana per numero di start-up femminili in valore assoluto (89). Napoli bene anche per quanto riguarda le imprese innovative giovanili: con 114 imprese conserva il terzo posto a livello italiano.

Una situazione positiva che però ha una faccia della medaglia meno confrotante, in quanto "va di pari passo con un indebolimento delle aspettative delle imprese per l'attuale congiuntura dovuta alla guerra in Ucraina": più del 50 per cento delle aziende stima infatti una riduzione del fatturato e degli investimenti per l'anno in corso.