Bcp cede crediti in sofferenza per 16mln di euro

In linea con la strategia di derisking - riduzione del rischio e di miglioramento della qualità degli attivi, la Banca di Credito Popolare ha ceduto circa 16 milioni di euro (valore contabile al 31 dicembre 2021) di Npl acronimo di Non Performing Loans ovvero crediti di cui è ritenuta incerta la possibilità di riscossione perché maturati nei confronti di soggetti in difficoltà finanziaria o in stato di insolvenza.

"L’operazione - spiega un comunicato della Banca - rappresenta un ulteriore passo avanti nella politica di riduzione degli NPL e conferma la volontà della BCP di esprimere la propria capacità operativa reagendo in modo efficace alle sfide esterne e alle contingenze di mercato andando incontro alle esigenze della clientela e di tutti gli stakeholder".