Banco Alimentare, si riapre il bando a Qualiano

Il Comune di Qualiano, viste le difficoltà di tanti cittadini dovute al periodo che purtroppo stiamo vivendo, ha indetto un bando per l’individuazione di famiglie ritenute in particolari condizioni di disagio, da ammettere alle provvidenze del Banco Alimentare per l’anno 2021.

Il progetto prevede la distribuzione mensile di pacchi alimentari in favore di 225 beneficiari stabili, individuati a seguito di apposita graduatoria scaturente dall’applicazione dei criteri e dei punteggi riportati nel bando.

"Alla chiusura del bando, il giorno 18 febbraio, sono giunte 187 domande, di cui 108 ammissibili. Vista la disponibilità residua rispetto alle domande ammissibili, abbiamo deciso di riaprire il bando per soddisfare le esigenze di altri cittadini", dichiara il sindaco Raffaele De Leonardis.

Sarà possibile presentare domanda nelle medesime modalità, da domani 24/02/2021 fino al al 03/03/2021 alle ore 12:00;

La finalità del progetto è quella di sostenere i nuclei familiari del che vivono un disagio socio-economico ed ambientale.

Sul sito del Comune di Qualiano ulteriori informazioni e il modulo da compilare (clicca qui)