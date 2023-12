Aon inaugura la nuova sede di Napoli

Aon, azienda leader nell’intermediazione assicurativa e nella consulenza per la gestione dei rischi, annuncia il cambio di sede a Napoli e il rifacimento dei suoi uffici, con l’obiettivo di continuare a servire al meglio i propri Clienti, aziende sia pubbliche che private e ordini professionali, e investire in un’area strategica.

La nuova sede, situata nel cuore della città, si trova al sesto piano di un importante edificio all’angolo tra via Municipio e via Medina, di fronte al Maschio Angioino. I nuovi uffici saranno dunque facilmente raggiungibili e godranno di una maggiore visibilità e prestigio.

La progettazione degli spazi interni rispecchia gli standard di allestimento delle altre sedi italiane, concepiti secondo il modello dell’agile working, per la promozione di un ambiente di scambio dinamico e collaborativo. L’approccio utilizzato da Aon nella gestione del lavoro non solo accresce l'efficienza operativa, ma anche la flessibilità e il benessere dei dipendenti, in un ambiente che promuove la creatività e la collaborazione tra i diversi team.

L'azienda ha in particolare agito direttamente sulla riqualificazione dell’unità immobiliare con beneficio per l’efficienza e il consumo energetico. L’immobile intero è, inoltre, attualmente sottoposto a lavori di riqualificazione della facciata.

Il trasferimento in via Medina 40 è emblematico della volontà del Gruppo di migliorare i propri servizi a disposizione della clientela, rafforzando una presenza ormai storica sul territorio.

“Il trasferimento della sede da via Cervantes a via Medina, rappresenta una tappa importante nella strategia di crescita di Aon”, ha commentato Carlo Spinetta, Vice Direttore Generale e Head of Geographies Centro Sud Italia di Aon “Testimonia l’importanza dell’area e il nostro impegno a stringere e fortificare partnership con il tessuto economico-imprenditoriale campano e le comunità locali".