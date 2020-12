Si accende l'Albero di Natale in piazza Bovio

Sarà illuminato da sabato 5 dicembre alle 18, in piazza Bovio, l’albero di Natale della Camera di Commercio di Napoli. In linea con analoghe iniziative degli scorsi anni, sarà colorata di luci anche la sede dell’Ente Camerale e quella della Borsa Merci al Corso Meridionale. La struttura dell’albero è alta 18 metri ed è posizionata davanti allo scalone principale d’ingresso del palazzo.

“E’ un segnale di speranza per la città – ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola – in un Natale difficile e segnato dalla crisi. Avremmo voluto illuminare Napoli ma per logiche che ancora oggi sono poco comprensibili, la gara che avevamo messo in campo con una dotazione di 1,5 milioni di euro è andata deserta. Stiamo già lavorando a un progetto per il Natale del prossimo anno, per renderci autonomi rispetto a qualunque condizionamento e riuscire così a dare a Napoli la valorizzazione che merita”