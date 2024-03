Instagrammer, tiktoker, blogger e youtuber: arriva la stretta di Fisco e Guardia di Finanza. Partite le verifiche

Il Fisco bussa alla porta di instagrammer, tiktoker, blogger e youtuber. Senza trascurare neanche OnlyFans e Escort Advisor. Le operazioni sono partite in sordina e le prime indagini sono state avviate fin dal 2022. E andranno avanti nel popoloso, variegato e redditizio mondo della digital creator economy.

Le verifiche

Le verifiche puntano a ricostruire gli introiti ottenuti non solo mediante la pubblicazione di post social, ma anche attraverso le collaborazioni con aziende come partecipazioni ad eventi, serate etc. I guadagni e l'organizzazione professionale che li sottende vengono ricostruiti proprio grazie ai social e/o le interazioni sui siti d’intrattenimento per adulti.

Oltre alle tradizionali imposte sui redditi, per chi produce, distribuisce, vende e promuove "materiale per adulti" in formato multimediale può essere applicata anche una speciale addizionale.

La stretta collaborazione tra Fiamme Gialle e Agenzia delle Entrate nel mondo digitale andrà avanti in tutto il Paese