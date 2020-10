ACCA vince il buildingSMART International Awards 2020

Al summit mondiale di buildingSMART, svoltosi per il 2020 in edizione virtuale, ACCA software vince per il secondo anno consecutivo il primo premio buildingSMART International.

ACCA, standard member di buildingSMART international, ha ricevuto quest’anno il prestigioso riconoscimento nella categoria 'Technology Leadership Award', categoria che seleziona e premia le aziende in base a quanto efficacemente e in modo innovativo abbiano sviluppato ed utilizzato tecnologie per superare le sfide dell'interoperabilità, e quindi per l'utilizzo dell'openBIM.

Queste le prime parole del CEO di ACCA Guido Cianciulli: "ACCA è la prima azienda al mondo nella Tecnologia openBIM; sono orgoglioso di miei 200 ragazzi ed entusiasmato da quanto stiamo facendo. Siamo protagonisti di un cambiamento epocale della storia dell’umanità. Ne dobbiamo essere fieri. Tanti sacrifici sono ripagati da grandi risultati. Dobbiamo ritenerci dei fortunati a poter esprimere le nostre capacità e a lavorare serenamente anche in momenti tanto difficili. Andiamo avanti!”

Ecco come presenta usIFC.server Antonio Cianciulli, Direttore Marketing di ACCA.

“Si tratta di una tecnologia rivoluzionaria che permette a qualsiasi client di leggere e modificare un file IFC condiviso in cloud”. “Un cambiamento tecnologico epocale, come passare dalla fotografia alla proiezione cinematografica, non più semplici fotogrammi da scambiare, ma un flusso continuo di dati che modifica il modello qualsiasi sia lo strumento usato per la modifica e chiunque lo modifichi da qualsiasi luogo e con qualsiasi strumento.

Una tecnologia innovativa che abbiamo applicato al nostro settore di riferimento, ma che sono certo troverà applicazione in ogni ambito, rappresentando davvero una svolta storica, un cambio di paradigma: una tecnologia che definirei democratica, fruibile in assoluta libertà da tutti gli user, con vantaggi per tutti.

La centralità non è più al PC, come accadeva fino a qualche anno fa, o al cloud; la centralità è al dato, asset fruibile in termini non solo di visualizzazione, ma anche di modifica e aggiornamento da dove si vuole, ma soprattutto con qualsiasi strumento si vuole, potendo non essere più legati a strumenti proprietari.

Notevoli i vantaggi che l’applicazione di una tale tecnologia potrà portare a qualsiasi settore: immaginiamo ad esempio i vantaggi in termini di economicità, scalabilità, utilizzo che il suo impiego potrebbe portare all’interno della nostra Pubblica Amministrazione”.

Tra i numerosi messaggi di congratulazione pervenuti ad ACCA, anche quello di IBIMI Italia, punto di riferimento nazionale ed internazionale nella promozione dell’open BIM: “Siamo lieti e molto orgogliosi di poter annunciare che il socio IBIMI buildingSMART ACCA software è VINCITORE del Technology Leadership Award degli awards2020 buildingSMART International”.

Il premio

I buildingSMART International Awards sono riconoscimenti alle migliori aziende che hanno sviluppato le migliori pratiche openBIM o portato soluzioni innovative per il design, la progettazione, la costruzione e la gestione delle risorse del ciclo di vita nel settore degli asset costruiti.

Il progetto vincitore presentato da ACCA, usIFC.server, è una soluzione tecnologica applicata sviluppata sulla base dello 'schema buildingSMART'; nella sua categoria ha superato centinaia di importanti progetti internazionali, vincendo sui finalisti:

• BEXEL Consulting (Slovenia) - “Project Management of Novo Brdo Residential Complex Project utilizing intelligent openBIM workflows”

• BIM & Scan (Irlanda) - "BIM & Scan AutoCorr and AutoGen"

• Ineco (Spagna) - "InBIM"

• Lendlease (Australia) - "A modular tookit for developing openBIM data pipelines"

Norwegian Public Roads Administration (Norvegia) - "Machine Readable Norwegian Classification Manual for Bridge Registrations"