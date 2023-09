Lutto a Massa Lubrense, si è spento il giornalista Gennaro Pappalardo. Il post di cordoglio del sindaco Lorenzo Balducelli, sindaco della città sorrentina.

"È venuto a mancare un personaggio della vita pubblica di Massa Lubrense. Ci ha lasciato in punta di piedi il giornalista Gennaro Pappalardo, per decenni corrispondente del Mattino, animatore della vita culturale, tra i fondatori della sede di Massa Lubrense dell'Archeoclub d'Italia, protagonista di tante iniziative di promozione turistica e sociale di Massa Lubrense ed in prima fila nell'organizzazione del Giro ciclistico della Campania per tanti anni. Ciao Gennaro ci mancherai. Ai familiari, agli amici ed a quanti ne piangono la scomparsa va il mio cordoglio personale, quello dell'Amministrazione Comunale e della Città tutta".