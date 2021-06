Clementino torna sulle piattaforme digitali riconfermando l'intesa con un suo "allievo" a the Voice senior

Dopo l'intesa artistica nata e coltivata durante il percorso nella prima edizione di The Voice Senior, Clementino e Pietrosauro tornano a collaborare con un brano che ha tutte le carte in regola per diventare una vera e propria hit, "Favorita". Generazioni intrecciate su una produzione freschissima, in una "taranta-trap" a cui è impossibile resistere.

Dopo aver infiammato il palco di The Voice Senior Italia con un freestyle che ha fatto il giro dei principali social network - collezionando un numero incredibile di visualizzazioni in pochissimi giorni - Pietrosauro e Clementino tornano ad unire stili e voci in “Favorita” (THEWEBENGINE), il loro nuovo singolo. Due generazioni, due universi apparentemente distanti, quasi antitetici, trovano nella musica il perfetto punto d’incontro, fondendo la vocalità ricca di sfumature e l’estro creativo di Pietrosauro – al secolo Pietro Dall’Oglio – alle barre ed al flow incisivo ed iconico di uno dei pilastri del rap-game italiano, Clementino. Un brano inaspettato tanto quanto desiderato dai suoi due interpreti ed acclamato dal pubblico; un mix potentissimo di sonorità latineggianti – composte da Uness Beats, tipicamente estive, con la tradizione mediterranea e cantautorale, per un risultato freschissimo, in perfetto equilibrio tra pop, rap e trap. La dinamicità del dialetto partenopeo si intreccia alla sensualità della lingua spagnola, in una “taranta-trap” accattivante e coloratissima a cui è davvero impossibile resistere. Tra genialità, ironia ed irriverenza, questo insolito ma azzeccato duo presenta un brano che arriva e sa parlare agli ascoltatori di tutte le età, avvicinando i giovani alle sonorità a cui da sempre attinge la cultura musicale italiana, specialmente quella napoletana ed il pubblico più adulto ad un rap diretto, arguto e sagace, in grado di divertire e coinvolgere miscelando il valore della semplicità al desiderio di evasione e spensieratezza che ci accomuna dopo un lungo periodo di restrizioni, per tornare a vivere l’estate – e la vita – come la nostra stagione “Favorita”.